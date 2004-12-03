Копылова (Кузьмина) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Кузьмина) Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

03.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Копылова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Копылова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Копылова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Копылова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Михаил Иванович

Смерть
03.12.2004
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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