Копылова (Кузьмина) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти03.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Копылова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Копылова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Копылова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Копылова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2004
Череповец, город Череповец, Вологодская область