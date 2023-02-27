Дудин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дудин Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Дудин Сафрон

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дудин Степан

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дудин Финоген

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1818

Сын: Дудин Зиновий

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Дудин Алексей?

Мать ребёнка: Арина

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Смерть
1823
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