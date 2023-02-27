Дудин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Дудин Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дудин Сафрон
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Дудин Степан
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дудин Финоген
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дудин Зиновий
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дудин Алексей?
Мать ребёнка: Арина
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Смерть
1823