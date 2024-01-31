Вершинин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Николай Иванович

Вершинин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1925

Дата смерти

23.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925

Отец: Вершинин Иван Гавриилович

Мать: Вершинина Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
03.04.1948

Дочь: Разумова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Вершинина Мария

Рождение ребёнка
20.09.1949

Дочь: Вершинина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Вершинина Мария

Рождение ребёнка
29.04.1956

Сын: Вершинин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вершинина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Мария

Смерть
23.10.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close