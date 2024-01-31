Вершинин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1925
Дата смерти23.10.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1925
Рождение ребёнка
03.04.1948
Дочь: Разумова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Вершинина Мария
Рождение ребёнка
20.09.1949
Дочь: Вершинина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Вершинина Мария
Рождение ребёнка
29.04.1956
Сын: Вершинин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вершинина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Мария
Смерть
23.10.1986