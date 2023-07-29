Соколов Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виктор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1976

Дочь: Чернова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна

Рождение ребёнка
20.05.1985

Дочь: Соколова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Томара Викторовна