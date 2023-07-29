Соколов Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1976
Дочь: Чернова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна
Рождение ребёнка
20.05.1985
Дочь: Соколова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Соколова Томара Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно