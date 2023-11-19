Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Наседкин Мелетий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.01.1919

Сын: Наседкин Георгий Мелетьевич

Отец ребёнка: Наседкин Мелетий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.01.1920

Сын: Наседкин Семен Мелетьевич

Отец ребёнка: Наседкин Мелетий Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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