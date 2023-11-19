Наседкина (Наседкина) Матрона Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918
Рождение ребёнка
08.01.1919
Сын: Наседкин Георгий Мелетьевич
Отец ребёнка: Наседкин Мелетий Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Наседкин Семен Мелетьевич
Отец ребёнка: Наседкин Мелетий Андреевич
Смерть
Неизвестно