Коровина Ираида Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ираида Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Коровин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Коровин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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