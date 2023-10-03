Коровина Ираида Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1908
Сын: Коровин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.10.1912
Сын: Коровин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно