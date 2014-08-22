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Голованов Павел Федорович

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Место рождения

с. Мячково Раменского района Московской области

Дата рождения

16.12.1929

Дата смерти

22.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Мячково Раменского района Московской области
Рождение ребёнка
19.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Борисовна

Бракосочетание
04.05.1958

Жена: Голованова Екатерина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
исполнительный комитет Дзержинского района
Смерть
22.08.2014
Сафониха, Рузский, Московская область
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