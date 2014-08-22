Голованов Павел Федорович
Место рожденияс. Мячково Раменского района Московской области
Дата рождения16.12.1929
Дата смерти22.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Мячково Раменского района Московской области
Рождение ребёнка
19.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Борисовна
Бракосочетание
04.05.1958
Москва, город федерального значения Москва
исполнительный комитет Дзержинского района
Смерть
22.08.2014
Сафониха, Рузский, Московская область