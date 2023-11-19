Широкова (Шишкина) Оксана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1971
Отец: Шишкин Геннадий Гаврилович
Мать: Шишкина Алла Фёдоровна
Бракосочетание
19.06.1990
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1995
Дочь: Широкова Анита Александровна
Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.05.2005
Дочь: Широкова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович