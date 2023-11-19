Широкова (Шишкина) Оксана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Шишкина) Оксана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1971

Отец: Шишкин Геннадий Гаврилович

Мать: Шишкина Алла Фёдоровна

Бракосочетание
19.06.1990

Муж: Широков Александр Владимирович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
19.07.1995

Дочь: Широкова Анита Александровна

Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
05.05.2005

Дочь: Широкова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Широков Александр Владимирович

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