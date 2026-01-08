Иванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович
мужской, родился 14.09.1873, Псков, город Псков, Псковская область
умер 1939, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецШванебах Николай Антонович20.09.1843 г.р.
МатьШванебах (Сабурова) Ольга (Регина) Сергеевна18.04.1850 г.р.
Супруги
Иванова Анастасия Николаевна1885 г.р.
Дети
Бавырина (Иванова) Мария Васильевна03.02.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873
Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Бавырина (Иванова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Николаевна
Смерть
1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)