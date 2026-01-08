Иванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович 14.09.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович

Автор
КХ
Харитонов К.

мужской, родился 14.09.1873, Псков, город Псков, Псковская область

умер 1939, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Шванебах Николай Антонович20.09.1843 г.р.
Мать
Шванебах (Сабурова) Ольга (Регина) Сергеевна18.04.1850 г.р.
Супруги
Иванова Анастасия Николаевна1885 г.р.
Дети
Бавырина (Иванова) Мария Васильевна03.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1873

Отец: Шванебах Николай Антонович

Мать: Шванебах (Сабурова) Ольга (Регина) Сергеевна

Псков, город Псков, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Бавырина (Иванова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Николаевна

Смерть
1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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