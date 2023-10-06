Трифонова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1949

Отец: Ганичев Николай Николаевич

Мать: Ганичева Ираида Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1972

Дочь: Трифонова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Трифонов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1984

Дочь: Трифонова Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Трифонов Валерий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Валерий Иванович

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