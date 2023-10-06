Трифонова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1949
Рождение ребёнка
23.01.1972
Дочь: Трифонова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Трифонов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1984
Дочь: Трифонова Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Трифонов Валерий Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно