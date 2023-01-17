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(Куракина) Феврония Петрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.06.1836

Дата смерти

29.07.1836

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836

Отец: Куракин Петр Кузьмин

Мать: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.06.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож уезда деревни Секева из новокрещенных чуваш уделной кресьянин Афонасий Трофимоф Казноф и Села Новой Рачейки После одданнаго в военную службу уделнаго кресьянина Максим Козмин Кура... Показать все
Смерть
29.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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