(Куракина) Феврония Петрова
Место рождения
Дата рождения26.06.1836
Дата смерти29.07.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1836
Отец: Куракин Петр Кузьмин
Крещение
29.06.1836
воспреемники: Онагож уезда деревни Секева из новокрещенных чуваш уделной кресьянин Афонасий Трофимоф Казноф и Села Новой Рачейки После одданнаго в военную службу уделнаго кресьянина Максим Козмин Кура... Показать все
Смерть
29.07.1836
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.07.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви