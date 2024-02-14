Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Мать: Зайнагабдинова Гасса

Развод
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
?.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Смерть
1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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