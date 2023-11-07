Калинкиина Наталия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкиина Наталия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1905 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Петр

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финаенов Дмитрий Власович

Смерть
Неизвестно
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