Калинкиина Наталия Гавриловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Петр
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Финаенов Дмитрий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно