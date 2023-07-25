Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Адександрова Вера

Отец ребёнка: Иовлев Александр

Рождение ребёнка
1815

Сын: Александров Ермолай

Отец ребёнка: Иовлев Александр

Рождение ребёнка
1827

Сын: Александров Василий

Отец ребёнка: Иовлев Александр

Смерть
Неизвестно