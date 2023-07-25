Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Адександрова Вера
Отец ребёнка: Иовлев Александр
Рождение ребёнка
1815
Сын: Александров Ермолай
Отец ребёнка: Иовлев Александр
Рождение ребёнка
1827
Сын: Александров Василий
Отец ребёнка: Иовлев Александр
Смерть
Неизвестно