Барашева Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашева Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1928

Сын: Барашев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Барашев Иван

Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Барашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Барашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Барашев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашев Иван

Смерть
Неизвестно