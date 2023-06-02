Барашева Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никонор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1928
Отец ребёнка: Барашев Иван
Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Барашев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Барашев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Барашев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барашев Иван
Смерть
Неизвестно