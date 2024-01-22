Быков Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Быков Максим Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Парфеновна