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Быков Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Быков Максим Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Парфеновна

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