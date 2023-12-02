Дешко (Сивук) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Сивук) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1967 г.р.
1970 г.р.
1972 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1941

Отец: Сивук Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1967

Сын: Дешко Евгений Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович

Грушевка, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.04.1970

Сын: Дешко Валерий Леонтьевич

Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович

Рождение ребёнка
11.01.1972

Дочь: Максимчик Оксана Леонтьевна

Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович

Рождение ребёнка
29.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович

Рождение ребёнка
19.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович

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