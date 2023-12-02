Дешко (Сивук) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1941
Отец: Сивук Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1967
Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович
Грушевка, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.04.1970
Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
11.01.1972
Дочь: Максимчик Оксана Леонтьевна
Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
29.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
19.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дешко Леонтий Степанович