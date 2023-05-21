Ефимов Афиноген
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти10.06.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Афиногенов Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Афиногенов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афиногенова Устина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.06.1883 ст.
от старости
Похороны
13.06.1883 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область