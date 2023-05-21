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Ефимов Афиноген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

10.06.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Афиногенов Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Афиногенов Николай

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афиногенова Устина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.06.1883 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
13.06.1883 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область