Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Никита (Отец Феклы)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ахмылин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Ахмылин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович

Смерть
Неизвестно