Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Никита (Отец Феклы)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Ахмылин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ахмылин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно