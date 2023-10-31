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Смирнов Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960

Отец: Смирнов Борис

Мать: Смирнова Алевтина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
12.02.1989

Дочь: Хвалова Мария Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Анатольевна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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