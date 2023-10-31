Смирнов Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960
Отец: Смирнов Борис
Рождение ребёнка
17.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
12.02.1989
Дочь: Хвалова Мария Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана