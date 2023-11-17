Рыжков Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1903 г.р.
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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Рыжков Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Рыжков (ryzhkov) Петр Петрович (Petr Petrovich)

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
17.02.1903

Дочь: Тарасова Анна Петровна

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селище, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
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