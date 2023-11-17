Рыжков Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Рыжков Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рыжков (ryzhkov) Петр Петрович (Petr Petrovich)
Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
17.02.1903
Дочь: Тарасова Анна Петровна
Мать ребёнка: Рыжкова Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Селище, Валдайский муниципальный район, Новгородская область