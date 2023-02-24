Василькова Василиса Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Васильков Борис Семенович
Отец ребёнка: Васильков Семен Емельянович
Беларусь, Могилевская область, деревня Заглинная
Смерть
1963
Кемеровская область, Кемеровский район, п.Щегловский