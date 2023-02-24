Василькова Василиса Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова Василиса Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Васильков Борис Семенович

Отец ребёнка: Васильков Семен Емельянович

Беларусь, Могилевская область, деревня Заглинная
Смерть
1963
Кемеровская область, Кемеровский район, п.Щегловский
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