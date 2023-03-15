Мальцева Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петровский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Мальцев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мальцев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Григорий
Смерть
Неизвестно