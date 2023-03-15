Мальцева Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Мальцев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мальцев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Григорий

Смерть
Неизвестно
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