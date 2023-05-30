Потоцкая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Потоцкий Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Потоцкий Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
16.05.1977
Сын: Потоцкий Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич
Покровское, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2005