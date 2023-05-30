Потоцкая Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потоцкая Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Потоцкий Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Потоцкий Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
16.05.1977

Сын: Потоцкий Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Потоцкий Николай Яковлевич

Покровское, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2005