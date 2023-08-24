Панкратов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.2001
Дочь: Панкратова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вершок Анна Борисовна
Рождение ребёнка
13.05.2006
Сын: Панкратов Артемий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вершок Анна Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно