Панкратов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.2001

Дочь: Панкратова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вершок Анна Борисовна

Рождение ребёнка
13.05.2006

Сын: Панкратов Артемий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вершок Анна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Анна Сергеевна

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