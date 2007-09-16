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Фалетров Даниил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2007

Отец: Фалетров Сергей Владимирович

Мать: Семенычева Ксения Андреевна

г.Ярославль
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