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Патрикеева Валеетина Ивановна
Патрикеева Валеетина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1951
Пол
Женский
Отец
Левашов Иван
Мать
Брагина Марья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951
Отец:
Левашов Иван
Мать:
Брагина Марья Васильевна
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