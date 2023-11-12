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Патрикеева Валеетина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951

Отец: Левашов Иван

Мать: Брагина Марья Васильевна

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