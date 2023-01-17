Батюшкова (Дюклу) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Дюклу) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1808 ст.

Дата смерти

21.03.1830

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1808 ст.

Отец: Дюклу Николай Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1828

Сын: Батюшков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Иванович

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батюшков Николай Иванович

Смерть
21.03.1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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