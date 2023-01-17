Батюшкова (Дюклу) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1808 ст.
Дата смерти21.03.1830
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1808 ст.
Отец: Дюклу Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1828
Сын: Батюшков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Иванович
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния