Раздрогова (Коковина) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаздрогова (Коковина) Любовь Фёдоровна

Раздрогова (Коковина) Любовь Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1915

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1915

Отец: Фёдор Макарович

Мать: Клавдия Савельевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close