Новосильцов Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцов Алексей Яковлевич

Новосильцов Алексей Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосильцов Яков Захарович

Мать: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
12.03.1707

Дочь: Соковнина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Новосильцева Анна Васильевна

Колодкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Новосильцева Анна Васильевна

Смерть
1700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close