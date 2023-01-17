Новосильцов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1700
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосильцов Яков Захарович
Мать: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
12.03.1707
Дочь: Соковнина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Новосильцева Анна Васильевна
Колодкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Новосильцева Анна Васильевна
Смерть
1700