Калиш Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Стадникова Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Калиш Степан Андронович
Рождение ребёнка
11.07.1908 ст.
Дочь: Пышная Ольга Степановна
Отец ребёнка: Калиш Степан Андронович
Смерть
Неизвестно