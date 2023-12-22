Калиш Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиш Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Стадникова Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Калиш Степан Андронович

Рождение ребёнка
11.07.1908 ст.

Дочь: Пышная Ольга Степановна

Отец ребёнка: Калиш Степан Андронович

Смерть
Неизвестно
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