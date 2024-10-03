Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозгова (Мозгова) Евфимия Евдокимовна

Место рождения

Середа, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1889 г.р.
Скрыто настройками приватности
1895 г.р.
1898 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Евдоким Иванович

Мать: Наталья Семенова

Середа, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1886

Муж: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мозгов Николай Прохорович

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Мозгов Тимофей Прохорович

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1898

Сын: Мозгов Илья Прохорович

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Мозгов Константин Прохорович

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Мозгов Евдоким Прохорович

Отец ребёнка: Мозгов Прохор Васильевич

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
1943

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