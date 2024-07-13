Баяндин Андрей Андреевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Андрей Андреевич

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1837

Отец: Баяндин Андрей Абрамович

Мать: Феодора

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндина Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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