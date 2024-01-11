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Пологов Михайло Потапович
Пологов Михайло Потапович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Мужской
Отец
Пологов Потап Родионович
1741 г.р.
Мать
Пологова Елена Григорьевна
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Пологов Потап Родионович
Мать:
Пологова Елена Григорьевна
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