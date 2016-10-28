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Волынский Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1936

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1960

Дочь: Зингер Инна Михайловна

Мать ребёнка: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)

Рождение ребёнка
29.01.1965

Дочь: Волынская Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)

Смерть
28.10.2016