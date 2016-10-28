Волынский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1936
Дата смерти28.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1960
Дочь: Зингер Инна Михайловна
Мать ребёнка: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)
Рождение ребёнка
29.01.1965
Дочь: Волынская Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Волынская Софья Михайловна (Зиновьевна)
Смерть
28.10.2016