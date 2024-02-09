Орлов Евсигней Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868
Отец: Орлов Михаил Егорович
Мать: Орлова Елена Ефимовна
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Орлова Марина Павловна
Рождение ребёнка
09.06.1902
Сын: Орлов Тимофей Евсигнеевич
Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Орлов Василий Евсигнеевич
Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна
Смерть
Неизвестно