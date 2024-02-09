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Орлов Евсигней Михайлович

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1868

Отец: Орлов Михаил Егорович

Мать: Орлова Елена Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Орлова Марина Павловна

Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Орлов Тимофей Евсигнеевич

Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Орлов Василий Евсигнеевич

Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Иван Евсигнеевич

Мать ребёнка: Орлова Марина Павловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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