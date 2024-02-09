Васильев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1948

Отец: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать: Васильева Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1972

Дочь: Твирова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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