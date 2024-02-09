Васильев Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1948
Рождение ребёнка
30.09.1972
Дочь: Твирова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно