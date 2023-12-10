Струков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Струков Иван
Рождение ребёнка
1935
Сын: Струков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Малахова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Струкова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Струкова Инна Михайловна
Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1943