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Струков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Струков Иван

Мать: Струкова Феокла Гавриловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Струков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Малахова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Струкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Струкова Инна Михайловна

Мать ребёнка: Струкова Любовь Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Любовь Никаноровна

Смерть
?.10.1943
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