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Терентьев Дмитрий Анисимович

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Место рождения

с.Маньково, Бохонский район, Иркутская область

Дата рождения

20.02.1954

Дата смерти

21.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954

Отец: Терентьев Анисим Афанасьевич

Мать: Терентьева Таисия Афанасьевна

с.Маньково, Бохонский район, Иркутская область
Образование
11.06.1971
Св-во о восьмилетнем образовании в Укырской восьмилетней школе. с.Укыр Боханского района Иркутской области. Выдано 11.06.1971 серия У №150943
Военная служба
30.03.1976
Учетная карточка составлена Политотделом военской части 16604.
Бракосочетание
07.06.1980

Жена: Терентьева Татьяна Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1985

Дочь: Матвеенко Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
21.06.2008
Братск, город Братск, Иркутская область
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