Терентьев Дмитрий Анисимович
Место рожденияс.Маньково, Бохонский район, Иркутская область
Дата рождения20.02.1954
Дата смерти21.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954
с.Маньково, Бохонский район, Иркутская область
Образование
11.06.1971
Св-во о восьмилетнем образовании в Укырской восьмилетней школе. с.Укыр Боханского района Иркутской области. Выдано 11.06.1971 серия У №150943
Военная служба
30.03.1976
Учетная карточка составлена Политотделом военской части 16604.
Бракосочетание
07.06.1980
Рождение ребёнка
04.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1985
Дочь: Матвеенко Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Михайловна
Смерть
21.06.2008