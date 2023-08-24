Петрова (Горбунова) Наташа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Александр
Мать: Горбунова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Вадим Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Женя Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Александр