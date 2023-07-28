Янаьева Варвара Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Янатьев Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1921
Сын: Янатьев Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно