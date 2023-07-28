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Янаьева Варвара Прокофьевна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Янатьев Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1921

Сын: Янатьев Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Янатьев Герасим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янатьев Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно