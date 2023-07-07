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Миронова Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Перышкина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Миронов Семён

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Коропузова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Миронов Семён

Вторая Алексеевка, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Семён

Смерть
Неизвестно