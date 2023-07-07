Миронова Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Перышкина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Миронов Семён
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Коропузова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Миронов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Семён
Смерть
Неизвестно