Копылов Андрей
Место рожденияТамбовская губ.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910
Сын: Косицын Павел
Мать ребёнка: Копылова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно