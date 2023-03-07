Бушуева (Лесникова) Фекла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1880 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 77
Место жительства
До 1880 ст.
Плотникова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 22.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 68
Рождение ребёнка
08.12.1883
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр АП 185
Рождение ребёнка
03.11.1884 ст.
Сын: Бушуев Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр. АП 56
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бушуев Егор Сергеев
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бушуев Егор Сергеев
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
Рождение ребёнка
15.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 123 стр. АП 18
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70