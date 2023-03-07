Бушуева (Лесникова) Фекла Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Лесникова) Фекла Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1880 ст.

Муж: Бушуев Сергей Прохоров

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 77
Место жительства
До 1880 ст.
Плотникова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 22.10.1881 ст.

Сын: Бушуев Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 68
Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр АП 185
Рождение ребёнка
03.11.1884 ст.

Сын: Бушуев Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр. АП 56
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бушуев Егор Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бушуев Егор Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Рождение ребёнка
15.03.1892 ст.

Сын: Бушуев Василий Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 123 стр. АП 18
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бушуев Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Сын: Бушуев Димитрий Сергеев

Отец ребёнка: Бушуев Сергей Прохоров

Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
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