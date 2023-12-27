Демидова (Трубицына) Фекла Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Трубицына) Фекла Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Трубицын Филипп Никитин

Мать: Трубицына Авдотья Кондратьева

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 176об-177
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, лист 571об-572
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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