Кувшинов (Семенов) Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинов (Семенов) Семен Иванович

Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кувшинов Иван Матвеевич

Мать: не указана

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
21.05.1901 ст.

Жена: Кувшинова Александра Сергеевна

Поручители по жениху Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Фаддей Матвеев и Сергей Иванов Кувшиновы и Перхушковской волости деревни Лапиной крестьянин Максим Алексеев Костров; по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Евграф Иванов Кувшинов, Петра Георгиева Сысоева дочь Параскева Петровна Сысоева
Рождение ребёнка
30.09.1904 ст.

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
деревни Солословой крестьянин Димитрий Иванов Кувшинов и крестьянская девица Анисья Адрианова Сысоева
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Дочь: Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
деревни Солословой крестьянский сын Андрей Иоаннов Кувшинов и крестьянская девица Ирина Петрова Сысуева
Рождение ребёнка
29.08.1914 ст.

Дочь: Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Солословой: крестьянин Дмитрий Иванов Кувшинов и крестьянская девица Анна Адрианова Сысоева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4729, стр. 155
Смерть
Неизвестно
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