Кувшинов (Семенов) Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1883
Отец: Кувшинов Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1901 ст.
Поручители по жениху Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Фаддей Матвеев и Сергей Иванов Кувшиновы и Перхушковской волости деревни Лапиной крестьянин Максим Алексеев Костров; по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1902 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна
Восприемники: Евграф Иванов Кувшинов, Петра Георгиева Сысоева дочь Параскева Петровна Сысоева
Рождение ребёнка
30.09.1904 ст.
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна
деревни Солословой крестьянин Димитрий Иванов Кувшинов и крестьянская девица Анисья Адрианова Сысоева
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна
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Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Дочь: Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна
деревни Солословой крестьянский сын Андрей Иоаннов Кувшинов и крестьянская девица Ирина Петрова Сысуева
Рождение ребёнка
29.08.1914 ст.
Дочь: Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Кувшинова Александра Сергеевна
Деревни Солословой: крестьянин Дмитрий Иванов Кувшинов и крестьянская девица Анна Адрианова Сысоева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4729, стр. 155
Смерть
Неизвестно