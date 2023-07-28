Купревич Параскева Адамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Купревич Виктор Семенович
Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Бернякович Иустина Семенова
Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович
Рождение ребёнка
07.03.1868 ст.
Сын: Купревич Мартин Семенович
Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович
Рождение ребёнка
16.07.1870 ст.
Сын: Купревич Владимир Семенович
Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно