Купревич Параскева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купревич Параскева Адамовна

Место рождения

Крути, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Купревич Виктор Семенович

Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Бернякович Иустина Семенова

Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.03.1868 ст.

Сын: Купревич Мартин Семенович

Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.07.1870 ст.

Сын: Купревич Владимир Семенович

Отец ребёнка: Купревич Семен Маркович

Крути, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купревич Семен Маркович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Крути, Мядельский район, Минская область