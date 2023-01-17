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- Илья Афанасьев

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Место рождения

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

С 1844 по 1847

Пол

Мужской

Отец

С 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: - Афанасий Семенов

Мать: не указана

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Призыв на военную службу
Около 1820 ст.
Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Степанида

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Петр Ильин

Мать ребёнка: Степанида

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Ильин

Мать ребёнка: Степанида

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
С 1844 по 1847
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