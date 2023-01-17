- Илья Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиС 1844 по 1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: - Афанасий Семенов
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около 1820 ст.
Бракосочетание
Около 1832
Жена: Степанида
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Петр Ильин
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Ильин
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
С 1844 по 1847