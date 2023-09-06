Кочин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кочин Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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