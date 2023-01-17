Пашина Харитина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашина Харитина Лукинична

Пашина Харитина Лукинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1940

Сын: Пашин Егор Макарович

Отец ребёнка: Пашин Макар Епифанович

Бородинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашин Макар Епифанович

Смерть
2000
Новопокровский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close