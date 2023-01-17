Пашина Харитина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1940
Сын: Пашин Егор Макарович
Отец ребёнка: Пашин Макар Епифанович
Бородинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Новопокровский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край